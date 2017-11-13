Обрушение новостройки в Саранске: погибли 3 человека, еще один ранен

По последным данным, при обрушении в строящемся десятиэтажном жилом доме в Саранске погибли трое рабочих, передают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Ранее из-под завалов были извлечены двое погибших строителей, еще один рабочий доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что под рухнувшими конструкциями могут оставаться от одного до двух человек.

В настоящее время спасатели пытаются достать из-под завалов тело третьего погибшего рабочего, сообщает «Интерфакс».

По данным МЧС, в 14:09 в строящемся доме на перекрестке улиц Фурманова и Гагарина рухнул лестничный марш с шестого по второй этажи. В то же время Следственный комитет сообщает об обрушении лестничных пролетов с десятого по первый этажи. В региональном управлении Следственного комитета пока подтвердили сведения о двух погибших. «Точное количество погибших и пострадавших уточняется», – отмечается в сообщении управления СКР по Мордовии.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи намерены выяснить, имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Саранск, служба информации РИА «Новый День»

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