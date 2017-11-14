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  2. 14 Ноябрь 2017

Житель Хакасии до смерти забил полуторагодовалого малыша

Житель Хакасии до смерти забил полуторагодовалого малыша

28-летнего жителя города Абаза Республики Хакасия подозревают в избиении полуторагодовалого мальчика, который скончался в больнице от полученных травм. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство малолетнего».

По версии следствия, подозреваемый избил сына своей сожительницы, когда та вышла в магазин. Когда мать вернулась, то увидела травмы на теле малыша. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы у ребенка и приняли решение перевезти его санавиацией в республиканскую клиническую больницу, где, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался на следующий день.

«Установленные в настоящее время обстоятельства дают обоснованные подозрения о том, что преступление в отношении малолетнего мальчика совершил 28-летний сожитель женщины», – сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

В настоящее время мужчина задержан, принимается решение о заключение его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Зоя Осколкова

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