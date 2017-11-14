В Кузбассе мужчина на BMW сбил четырех детей и пенсионерку

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в городе Березовский, в результате которого водитель иномарки сбил женщину с четырьмя детьми. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 14 ноября, на улице Калинина.

Установлено, что около 07:15 водитель автомобиля BMW 735 не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 68-летнюю женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет. Пешеходы двигались по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту. В результате ДТП 7-летняя девочка от полученных травм погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Освидетельствование с использованием алкотестера показало, что водитель был трезв. Уже известно, что в нарушение п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещено использование транспортных средств, на автомобиле была установлена резина с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости.

Следователь ОМВД России по Березовскому возбудил уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Для установления всех обстоятельства дорожно-транспортного происшествия назначено проведение судебных медицинской и автотехнической экспертиз.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 14.11.17

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