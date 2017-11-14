При пожаре в Сочи погибла женщина, 23 человека госпитализированы

В центре Сочи загорелось общежитие, пожарным удалось оперативно справиться с пламенем, однако 23 человека попали в больницу с ожогами и признаками отравлением угарным газом. Одна женщина погибла, по словам спасателей, она была парализована и не могла выбраться из здания или подойти к окну.

Сообщение о возгорании поступило в девять утра. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Потушить пожар полностью удалось через два часа, сообщает краснодарское управление МЧС.

В общей сложности в больницу с ожогами и отравлением угарным газом попали 23 человека, среди них двое детей. Состояние пострадавших среднее и тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения администрации Сочи. При пожаре погибла женщина, она была парализована и не смогла самостоятельно выбраться из горящего здания.

Причину возгорания установят специалисты испытательно-пожарной лаборатории. Не исключено, что речь может идти о поджоге, рассказал источник в экстренных службах региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев был возмущен числом пострадавших в обычном пожаре. Он поручил региональному министерству ГО и ЧС провести тщательную проверку причин возгорания и работ по ликвидации пожара.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 14.11.17

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