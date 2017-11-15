В Туве руководство психинтерната похитило у воспитанников 3 млн рублей

В Туве возбуждено уголовное дело в связи с хищением около 3 млн рублей с банковских счетов воспитанников психоневрологического интерната, сообщает региональный полицейский главк.

В совершении преступления подозреваются экс-директор и бывшего соцработник учреждения. По данным ведомства, в период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года подозреваемые похитили денежные средства с лицевых счетов, открытых в одном из банков, принадлежащих подопечным психоневрологического учреждения. Общая сумма материального ущерба составляет 2 млн. 916 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

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