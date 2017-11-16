На Кубани во влетевшей под КамАЗ Audi погибли четыре человека

В ночь на 16 ноября в Тихорецком районе Кубани случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщение об аварии в станице Новорождественской поступило в дежурную часть районного отдела полиции около 00:50.

Прибыв на место ДТП, полицейские установили, что водитель 1988 года рождения не справился с управлением автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате аварии водитель и трое пассажиров иномарки 29, 28 и 25 лет (все они – жители соседнего Павловского района) погибли на месте. Сотрудники полиции выясняют на месте все обстоятельства трагедии.

Краснодар, Иван Гридин

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