Охранники магазина «Пятерочка» несколько часов удерживали в подвале 10-летнего школьника

Охранники магазина «Пятерочка» поймали на улице школьника и на несколько часов запрели его в подвале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ростове-на-Дону в магазине напротив школы №80. 10-летний мальчик зашел в торговый зал, обошел его, вышел из магазина и побежал к школе. Его повеление не понравилось охранникам, один из них догнал мальчишку и притащил обратно в магазин.

Со слов ребенка, его привели в подвал, заставили вывернуть карманы, при этом охранник нецензурно выражались. Разбирательство длилось несколько часов. Родителям ребенка о задержании никто не сообщил. Сам мальчик объясняет «прогулку» по магазину тем, что где-то забыл сменную обувь и пытался ее найти.

В магазине выдвигают другую версию:

«Руководство магазина считает, что мальчик зашел в супермаркет и украл несколько продуктов. Когда его поймали, он стал рассказывать, что искал сменку, но его заставили сознаться во лжи. Прямо в торговом зале магазина мальчик по просьбе охранника набрал номер мамы и попросил приехать. Мать была на месте, спустя недолгое время ее ко всеобщему стыду заставили оплатить похищенные сыном продукты, – цитирует заместителя директора филиала «Южный» торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский «Блокнот Ростов-на-Дону».

Родители настаивают: никакой кражи не было и никакие продукты они не оплачивали. При этом родители ребенка не стали обращаться по факту инцидента в полицию. Тем не менее, правоохранительные органы начали проверку инцидента:

«Следственным отделом по Кировскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организована проверка по сообщению СМИ о лишении свободы несовершеннолетнего», – завили в региональном СУ СК.

Напомним, охрана магазина не имеет право ни задерживать кого-либо на улице, ни досматривать покупателей. В случае любого инцидента они обязаны вызвать полицию, которая и должна разбираться в происшествии.

Обсуждая этот случай в соцсетях, россияне отмечают, что действия охранников можно квалифицировать, как похищение ребенка, и недоумевают, почему родители не обратились в правоохранительные органы.

Ростов-на-Дону, Игорь Юров

Ростов-на-Дону. Другие новости 19.11.17

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