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Понедельник, 20 ноября 2017, 10:33 мск

Скандалы и происшествия

Отлетевший колесный диск убил водителя легковушки

Отлетевший колесный диск убил водителя легковушки

На ямальской трассе отлетевший диск грузовика убил водителя легкового автомобиля.

ДТП случилось накануне на автодороге Сургут – Салехард, на участке «Граница ЯНАО – Губкинский», передает «АиФ-Ямал».

У грузовика отлетел колесный диск и попал в лобовое стекло легковушки, ехавшей по встречной полосе. Водитель, проживавший в городе Тарко-Сале, автомобиля умер на месте аварии.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 20.11.17

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