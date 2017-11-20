Отлетевший колесный диск убил водителя легковушки

На ямальской трассе отлетевший диск грузовика убил водителя легкового автомобиля.

ДТП случилось накануне на автодороге Сургут – Салехард, на участке «Граница ЯНАО – Губкинский», передает «АиФ-Ямал».

У грузовика отлетел колесный диск и попал в лобовое стекло легковушки, ехавшей по встречной полосе. Водитель, проживавший в городе Тарко-Сале, автомобиля умер на месте аварии.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Салехард, служба информации РИА «Новый День»

Салехард. Другие новости 20.11.17

В Южной Корее разбушевался «птичий грипп». / Случайный выстрел: мужчина едва не убил 11-летнего сына. / Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер за решеткой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»