Прохожие помогли задержать педофила, домогавшегося до ребенка в машине

В Ростовской области при помощи прохожих задержан 59-летний педофил, домогавшийся до семилетней девочки в своем автомобиле.

Инцидент произошел в Новочеркасске. Двое прохожих заметили подозрительный автомобиль Lada Granta на безлюдной улиц, в котором находились водитель и рядом с ним ребенок. Подойдя поближе, люди увидели, что мужчина приставал к девочке. Прохожие тут же вызвали полицию, сообщает издание «Ёрш.Новочеркасск». Педофила задержали на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Оказалось, что у подозреваемого есть жена, дети и внуки. Девочка села в его машину, так как хорошо знала его – растлитель был ее соседом.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 20.11.17

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