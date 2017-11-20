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Понедельник, 20 ноября 2017, 13:51 мск

Скандалы и происшествия

В Омске врачу скорой помощи пришлось отстреливаться от сына пациентки

В Омске врачу скорой помощи пришлось отстреливаться от сына пациентки

В Омске медик скорой помощи пострадал от рук родственников пациентки. Врачу пришлось стрелять из травматического пистолета в мужчину, который сломал ему нос.

Инцидент произошел накануне вечером. Когда медик оказывал помощь матери 20-летнего дебошира, завязался конфликт. Пьяный мужчина ударил врача в лицо и сломал ему кости носа. Медицинский работник, пытаясь защититься от нападения, произвел три выстрела из травматического пистолета «Гроза» и ранил еще одного участника потасовки.

На помощь врачу подоспели сотрудники Росгвардии, которые и задержали ранее судимых злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«По данному факту дознавателем органов полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью)», – говорится в сообщении следователей.

Омск, Зоя Осколкова

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