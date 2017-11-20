В Красноярске школьники-живодеры заживо сжигают бездомных щенков

В Красноярске зоозащитники бьют тревогу. Несколько школьников подловили в гаражах бездомных щенков, облили их бензином и подожгли. Волонтерам удалось спасти только одну собачку.

Жуткую историю опубликовали в сообществе «Хатико» в соцсети «ВКонтакте». По словам волонтеров, погибшим щенкам был всего месяц от роду.

Удалось спасти одного песика, который получил кличку Лешка, в настоящее время ему подыскивают хозяев, так как из-за ожогов щенок не сможет пережить зиму на улице, пишет местное издание ТВК.

Сколько именно животных погибло, в «Хатико» не уточняют. Также неизвестны мотивы юных живодеров.

Зоозащитники опасаются, что нападения на животных продолжатся. В гаражах остались щенки из других пометов.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 20.11.17

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