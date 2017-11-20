В Томске пятилетний ребенок погиб после удаления пяти зубов

В Томской области пятилетний мальчик впал в кому, после удаления зубов. Ребенка перевезли в больницу областного центра, но несмотря на усилия врачей малыш скончался, не приходя в сознание. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Мальчик пришел на прием к стоматологу в сопровождении бабушки в конце октября. Врач предложил удалить больной зуб. Ребенку сделали общий наркоз по просьбе бабушки, однако малыш после хирургического вмешательства не пришел в себя. «Санавиацией мальчик был доставлен в г.Томск и госпитализирован в отделение реанимации детской городской больницы № 1. 17 ноября 2017 года ребенок, не приходя в сознание, скончался», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как пишет «Комсомольская правда», пятилетнему ребенку диагностировали пульпит. Врач без ведома бабушки удалил не один, а пять зубов. При этом хирургические манипуляции по непонятной причине проводились в смотровом кабинете, а не в операционной. У мальчика остановилось сердце, но подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких удалось некоторое время спустя. В результате пострадали практически все жизненно важные органы, развилась полиорганная недостаточность.

Родители погибшего малыша считают, что он не выдержал болевого шока. К тому же, по словам родственников, перед введение наркоза у ребенка не взяли проб на аллергическую реакцию.

СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Назначена судебная медицинская экспертиза, проводится допрос свидетелей. Следователем произведен осмотр тела ребенка и изъята медицинская документация.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 20.11.17

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