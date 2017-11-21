Руководство красноярского детдома ответит за избиение и побег воспитанницы

В Красноярском крае по указанию прокурора организована проверка в связи с самовольным уходом воспитанницы из Ермаковского детского дома. Сотрудники надзорного ведомства проверят причины и условия, которые способствовали случившемуся.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка надлежащему исполнению директором детского дома, являющегося в силу ст.155.2 Семейного кодекса РФ законным представителем воспитанников учреждения, обязанностей по защите их прав и законных интересов, обеспечению условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья подопечных.

Как передает РИА «Новости», вечером 4 ноября несовершеннолетние воспитанницы детского дома избили на почве личной неприязни 15-летнюю девочку. Сотрудники и директор детдома узнали о случившемся, но в правоохранительные органы обращаться не стали. Тем самым они нарушили законные права воспитанницы. На следующий день избитая девочка сбежала к своей матери в Минусинский район, который расположен на расстоянии более 50 километров от детдома.

По словам официального представителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Ольги Шаманской, девочка и мать рассказали следователям о том, что мотивом побега стало нежелание сотрудников детдома «выносить сор из избы». Она также рассказала, что в ходе судебно-медицинского освидетельствования эксперт зафиксировал следы побоев.

В настоящее время по данному факту СК региона возбудил уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность».

По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры к устранению нарушений закона и привлечению виновных лиц к ответственности. Проведение указанной проверки находится на контроле прокурора края.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 21.11.17

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