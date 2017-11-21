Сотрудница колонии в Сибири напала с мечом на священника

В Новосибирской области сотрудница колонии пыталась зарубить мечом православного священника прямо на территории исправительного учреждения, сообщает региональное управление Следственного комитета. Служитель церкви не пострадал, нападавшая арестована.

Инцидент произошел 15 ноября в Убинском районе, но известно о нем стало только сегодня. 26-летняя находившаяся в декретном отпуске работница мужской исправительной колонии №13 в селе Раисино прошла в здание колонии с мечом, зная, что в помещении находится группа священников, и попыталась трижды ударить холодным оружием, похожим на японскую катану, одного из них по голове и туловищу. Действия нападавшей пресекли сотрудники колонии и экстренно вызванная группа захвата, сообщает следствие. По данным СМИ, одному из сотрудников колонии при помощи стула удалось отбить все удары, наносимые злоумышленницей. Прибывшая группа захвата обезоружила женщину, используя спецсредства.

По факту нападения на священнослужителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Женщина заключена под стражу. Ей назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По данным местных СМИ, сотрудница колонии напала на настоятеля храма во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Убинское после высказывания претензий по поводу несения им церковной службы.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 21.11.17

Новые трояны научились скрытно красть данные банковских карт. / Пропавший в Тагиле подросток мог сбежать с девушкой из Томска, розыск продолжается (ФОТО). / Омбудсмен Кузнецова и Песков потребовали прекратить травлю школьника из Нового Уренгоя. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»