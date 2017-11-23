Пьяный сибиряк зарезал 10-летнюю дочь

В Туве отец зарезал 10-летнюю дочь. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Тело ребенка с резаными ранами шеи было обнаружено вечером 22 ноября в одном из частных жилых домов в селе Тоора-Хем Тоджинского района республики, сообщили в региональном полицейском главке. По подозрению в совершении расправы над девочкой правоохранители задержали 44-летнего отца школьницы, находившегося в пьяном виде.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

Кызыл. Другие новости 23.11.17

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