В иркутской тайге медведь украл у охотника три ружья

Житель Иркутской области пожаловался полицейским, что медведь украл у него три ружья. Теперь мужчине грозит отзыв разрешения на приобретение оружия и штраф.

По словам 57-летнего охотника, он оставил ружья в одном из зимовий и отправился за водой. Когда он подошел к избушке, то увидел там медведя. Мужчина отошел подальше от опасного места и провел несколько часов в лесу. Когда он вернулся, то обнаружил, что медведь ушел и прихватил с собой мешок из-под рыбы, в котором были три ружья. Одно оружие он позже нашел неподалеку со следами от когтей зверя.

«В течение нескольких дней охотник предпринимал попытки самостоятельно отыскать пропавшее имущество, однако сделать это ему не удалось. Когда же на место прибыли сотрудники полиции, прошел обильный снегопад, окончательно скрывший следы зверя в тайге», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

В отношении охотника возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения оружия».

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 23.11.17

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