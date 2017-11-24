В Новосибирске подростку в физиокабинете сожгли лицо

В детской больнице Новосибирска 13-летний школьник получил ожоги лица во время проведения физиопроцедуры. Родители ребенка обратились к правоохранителям.

Инцидент произошел 15 ноября в ДГКБ № 4 имени В.С. Гераськова. Подросток проходил процедуру ультравысокочастотной терапии на аппарате УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов. Медик пояснила ребенку, что может чувствоваться легкое жжение, и вышла из кабинета. В результате школьник получил травму лица – ожог 1-2 степени.

Родители пострадавшего подростка обратились в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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