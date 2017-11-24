Мать бросила нож в четырехлетнего сына за баловство

В Омске беременная женщина метнула нож в балующегося четырехлетнего сына, чтобы успокоить его. В результате ребенок получил ранение в живот и был доставлен в детскую городскую больницу. В отношении матери малыша возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Ребенок хлопал по голове девятимесячную сестру и игнорировал замечания 29-летней матери. Женщина, не выдержав, бросила в сына нож, которым в тот момент нарезала фрукты. Ребенок был госпитализирован с раной брюшной полости.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему). Суд оставил подозреваемую под подпиской о невыезде и надлежащем поведении в связи с положительной характеристикой семьи и с учетом третьей беременности женщины. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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