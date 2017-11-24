В Чувашии ребенок застрял в грязи на детской площадке

В городе Цивильске школьник застрял на детской площадке, которую возвели в рамках плановых работ по благоустройству. Спасение из «грязевого плена» попало на видео и вызвало бурю негодования у пользователей соцсетей. Местные власти назвали ролик постановочным и посетовали на дождливую погоду.

Мальчик катался на качелях на новой игровой площадке по улице Никитина и намертво застрял в грязи. Выбраться он смог только при помощи взрослых. Всю операцию спасения снимали на видео активисты, пишет издание «Мой город Чебоксары».

Отец пытается вызволить ребенка из «грязевого плена», сриншот видео ОНФ

Сапоги извлечь так и не удалось

В свою очередь глава администрации Цивильского района Чувашской республики Андрей Павлов считает, что видеоролик был срежиссирован. «Мы тут посмотрели по данному инциденту, это какая-то сфабрикованная вещь. Ребенок не мог так. Двадцатикилограммовый ребенок стоит двумя ногами, вот вы сами посмотрите это видео. Две ноги вместе стоят. То есть, когда ты застреваешь, или если одной ногой ты начинаешь застревать, второй ты либо вперед идешь, либо назад, а не так», – сообщил чиновник радиостанции «Говорит Москва».

Павлов посетовал на дождливую погоду и пообещал, что к весне газон обязательно засеют, а пока власти хотят засыпать игровую зону песком.

По данным ОНФ Чувашии, эту детскую площадку возвели в рамках федерального проекта по благоустройству придомовой территории. Плановая стоимость всех работ на объекте составила 6,3 млн рублей. Подрядчик завез на площадку чернозем, но газон по неизвестным причинам не взошел, в результате вокруг новеньких горок и качелей образовалось настоящее болото. Подрядная организация пообещала исправить свою ошибку в течение двух дней.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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