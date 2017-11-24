Житель Читы объявил голодовку из-за долгов за электричество

Отставной полковник Владимир Палкин, проживающий в Чите, объявил бессрочную голодовку у здания администрации Забайкальского края. Мужчина заявил, что местная энергоснабжающая организация требует с него 180 тысяч рублей за электроэнергию. Палкин считает, что долг был начислен незаконно.

Полковник платил за свет согласно данным прибора учета, который установлен у него на участке, пишет местный портал Заб.ру. В то же время компания поставщик «Читаэнергосбыт» начисляет плату за электричество по другому счетчику, который, по словам Палкина, «не введен в эксплуатацию и никем не подписан».

Мужчина утверждает, что обращался во многие компетентные органы Забайкальского края, однако результатов это не принесло. В результате он был вынужден начать акцию протеста.

На сайте «Читаэнергосбыт» появилось разъяснение по этой ситуации. По данным компании, мужчина с февраля 2016 года задолжал за свет 171 349,75 рубля. Начисление производилось согласно расчетному прибору учета, который «был допущен в эксплуатацию в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, с соблюдением всех технологических требований».

При этом потребителя уведомили о том, что показания счетчика, установленного у него дома, могут быть ошибочными, так как «существует высокая вероятность вмешательства в работу прибора учета». Таким образом, при средних ежемесячных начислениях 12-15 тысяч рублей, потребитель оплачивал ежемесячно за энергопотребление двухэтажного коттеджа в пределах 2-3 тысяч рублей. Компания обратилась в суд, который встал на сторону истца. «При несогласии с решением суда потребитель имеет право на обжалование данного решения в вышестоящей инстанции, что будет являться законным методом защиты своих прав и интересов, а не заниматься организацией сомнительных акций и демонстраций», – заключили энергетики.

Чита, Зоя Осколкова

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