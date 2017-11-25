Три женщины тяжело ранены при взрыве в Луганске

В Луганске три женщины получили тяжелые ранения при взрыве ручной гранаты, сообщает МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Шелкового. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Луганск, служба информации РИА «Новый День»

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