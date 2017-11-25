В Тюмени мать и 4 детей попали в больницу после взрыва скороварки, трое из них – в реанимации

В Тюмени пять человек – мать и четверо детей – пострадали при взрыве скороварки. Они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

По словам женщины, несчастный случай произошел во время приготовления ужина. Младший сын случайно закрыл клапан, который выпускает пар, в результате внутри прибора возникло сильное давление. Мать подошла к пароварке, чтобы открыть ее, перед этим попросив детей отойти, после чего прибор взорвался.

В результате происшествия девочки 12 и 10 лет и годовалый мальчик помещены в реанимацию. Сама 37-летняя мать с восьмилетним сыном лечатся в обычной палате.

У 12-летней пострадавшей девочки диагностированы ожоги 3 и 4 степени, передают местные СМИ. Медики не исключают, что ребенку может понадобиться операция.

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

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