Офицер Росгвардии пытался погасить конфликт в ресторане, но получил смертельную пулю

В Краснодарском крае застрелен высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Офицер пытался разнять участников бытового конфликта, свидетелем которого стал случайно.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 ноября в городе Армавире во внеслужебное время, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю. По данным ведомства, врио начальника отдела вневедомственной охраны города стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. В результате офицер получил ранение и был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

Потасовка, которая переросла в перестрелку, произошла в одном из местных ресторанов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным собеседника агентства, сотрудник Росгвардии получил огнестрельные ранения и скончался в больнице. Причины конфликта неизвестны.

Позже стало известно, что жертвами перестрелки стали 3 человека, в том числе сотрудник Росгвардии. Один из пострадавших скончался на месте, двое были доставлены в больницу, но врачам не удалось спасти им жизнь.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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