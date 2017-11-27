В Омске мужчина ранил женщину и взял в заложники младенца

В Омске бытовой конфликт перерос в историю с захватом заложников. Ранее судимый мужчина ударил ножом женщину и захватил годовалого малыша. Участковый полчаса вел переговоры со злоумышленником, прежде чем удалось вызволить ребенка.

По данным полиции, 23-летний молодой человек пришел к своим знакомцам, у пары было двое детей 1 и 3 лет. Когда вспыхнула ссора, отец вывел старшего мальчика в коридор, в этот момент гость ударил ножом женщину. На место происшествия приехал участковый. Увидев сотрудника полиции, мужчина заперся с ребенком в комнате, сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители ввели план действий, осуществляемых при задержании вооруженных и особо опасных преступников. Участковый вел переговоры с преступником. В результате тот отдал мальчика и был задержан. Женщина с ножевым ранением спины госпитализирована.

Следователи проводят по данному факту проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «В настоящее время следователями проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 27.11.17

На Юго-Западе водитель умер за рулем иномарки и врезался в забор. / Футболистам России грозит допинговый скандал. В «черном» списке 34 игрока. Родченков готов дать ФИФА доказательства допинга в российском футболе. / Упали с 5-метровой высоты: танцпол рухнул на дискотеке на Канарах, десятки раненых. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»