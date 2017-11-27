В Томской области мужчина сжег жену и трех маленьких дочерей

37-летний житель поселка Маркелово Томской области устроил дома пожар, в котором погибли его жена и трое малолетних детей. Сам мужчина и еще одна женщина попали с ожогами в больницу. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, глава семьи поссорился со своей благоверной, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег. В пожаре погибли супруга подозреваемого и три дочери возрастом 1 год, 5 и 6 лет. Сам поджигатель и знакомая семьи госпитализированы, их состояние медики оценивают как тяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом».

«Проводится осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и потерпевшая, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия», – сообщает региональное управление СКР.

Томск, Зоя Осколкова

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