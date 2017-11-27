Директор красноярской школы поколотил 7-классника за непослушание

В Красноярском крае в отношении директора средней школы в поселке Тинской возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).
Следователи установили, что 13 октября 2017 года директор образовательного учреждения проводил воспитательную беседу с учениками 7 класса. Ее необходимость была вызвана плохим поведением детей. Во время беседы у руководителя школы и одного из учеников возник словесный конфликт. В какой-то момент директор ударил подростка ладонью по лицу, по шее и дважды головой о стену. В момент случившего в кабинете также находились одноклассники мальчика, который получил удары и замдиректора.
Пострадавший ребенок рассказал о конфликте матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, запланирован допрос директора, ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Красноярск, Иван Гридин
Красноярск. Другие новости 27.11.17
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