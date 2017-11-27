Экс-мэр Лысьвы «присел» на 3 года за бракованные новостройки

В Пермском крае суд вынес приговор экс-главе города Лысьва Виталию Шувалову. Его признали виновным в превышение должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, установлено, что 1 декабря 2014 года, достоверно зная, что строительство 2 жилых домов в городе в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда «Достойное жилье» не было завершено, подписал разрешение на их ввод в эксплуатацию.

Экспертизы показали, что качество выполненных на этих многоквартирных объектах работ не соответствует техническим требованиям безопасности зданий и сооружений. Кроме того, выяснилось, что многие обнаруженные дефекты – критические, а устранить их невозможно. В связи с этим существует реальный риск обрушения конструкций.

На основании незаконно подписанных мэром разрешений на ввод в эксплуатацию домов застройщик получил деньги за выполнение контракта и отказался от дальнейшего устранения недостатков строительства. В связи с этим, администрация города вынужденно заключила договоры с другими подрядчиками, на оплату работ которых потребовались дополнительные бюджетные средства.

В итоге бюджеты Пермского края и Лысьвенского городского поселения потеряли более 66 млн рублей, а 45 квартир в двух домах были признаны непригодными для проживания. Кроме того, из-за действий мэра из городского бюджета дополнительно были выделены средства на устранение устранению недостатков строительства жилых домов. Из-за этого бюджет города дополнительно понес более 3,4 млн рублей расходов. Это крайне негативно повлияло на финансовое благополучие Лысьвы.

Суд назначил экс-мэру наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бывший градоначальник был взят под стражу в зале суда.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 27.11.17

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