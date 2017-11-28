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Вторник, 28 ноября 2017, 11:56 мск

Скандалы и происшествия

В Чебоксарах в ДТП пострадали 10 детей и 3 взрослых

В Чебоксарах в ДТП пострадали 10 детей и 3 взрослых

В Чебоксарах случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса, перевозившего детей. В результате аварии пострадали 10 детей и трое взрослых, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Он также рассказали, что всех пострадавших детей доставили в республиканскую клиническую больницу.

В пресс-службе МВД по Чувашии в свою очередь уточнили, что дорожная авария произошла около 7:50 мск 28 ноября. По предварительным данным, водитель маршрутки не уступил дорогу школьному автобусу. Также отмечается, что один из водителей получил тяжелые травмы. Двум другим взрослым также понадобилась помощь медиков. Бригады скорой медицинской помощи доставили их в больницу.

Чебоксары, Иван Гридин

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