Селфи с гранатой стало фатальным для кубанца

В Краснодарском крае 26-летний мужчина подорвался на ручной гранате. ЧП случилось в городе Лабинск. Боеприпас сдетонировал, когда местный житель сидел в собственной легковой машине, пишет региональный портал kp.ru.

Предположительно, мужчина намеревался сделать серию фотографий с гранатой в руке. Желая добиться большего эффекта, возможно, чтобы произвести впечатление на знакомых в социальных сетях, он вырвал чеку. То ли он выронил боеприпас, то ли не сумел вставить чеку обратно. В итоге граната взорвалась.

Кубанец получил тяжелые травмы и, спустя непродолжительное время, скончался. Как рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Смяцкая, по факту ЧП организована доследственная проверка.

Отметим, попытки сделать «уникальное селфи» часто становятся причинами несчастных случаев. Как писал «Новый День», 1 сентября в Крыму чуть не погибла 25-летняя жительница Ростова, которая во время прогулки в можжевеловой роще на мысе Капчик в поселке Новый Свет (Судак) решила сделать эффектное селфи. Во время попытки сделать снимок она сорвалась со скалы. Со множественными травмами она была госпитализирована.

Через несколько дней в индийском штате Орисса слон напал на мужчину, который слишком близко подошел к животному, чтобы сфотографироваться. Животное не обрадовалось инициативе 50-летнего Ашока Бхарти и буквально растоптал мужчину.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 28.11.17

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