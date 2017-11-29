Сибиряк 7 лет насиловал приемную дочь. Педофилу дали 19 лет «строгача»

В Красноярске осужден местный житель, который на протяжении семи лет насиловал свою малолетнюю падчерицу. Педофил признан судом виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ и приговорен к 19 годам «строгача», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам суда и следствия, 37-летний подсудимый с апреля 2009 года по ноябрь 2015 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилования в отношении своей падчерицы. Девочка попала в руки отчима-педофила, когда ей было 9 лет. Следствием доказано 55 эпизодов сексуального насилия над ребенком. Насильник совершал надругательства над приемной дочерью, пользуясь отсутствием матери.

Суд признал жителя Красноярска виновным по ч. 3 и 4 ст. 131 и 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера, изнасилование в отношении лица, не достигшего возраста 14-ти лет и находящегося в беспомощном состоянии) и приговорил к 19 годам лишения свободы с отбыванием нказания в исправительной колонии строгого режима.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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