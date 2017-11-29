Молодой отец забил семимесячную дочь до смерти из-за плача

В Волгоградской области 22-летний отец учинил расправу над семимесячной дочерью из-за плача. Парень со всей силой ударил малышку кулаком в живот. Ребенок скончался от разрыва кишечника. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Трагедия произошла 26 ноября. По данным следователей, мать девочки вышла из дома, оставив дочь под присмотром мужа. Ребенок начал плакать. Молодой отец, раздраженный криком, подошел к дочери и нанес удар кулаком в живот. От полученной травмы малышка умерла на следующий день.

Отец задержан, он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Волгоград, служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 29.11.17

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