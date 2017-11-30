Под Красноярском возбудили дело о ДТП с 13 пострадавшими

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с участием автобуса, в ходе которой различные травмы получили 13 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР, дело возбуждено статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

ДТП случилось 29 ноября в Лесосибирске. Следствие установило, что 46-летний водитель автобуса ПАЗ 32054 перевозил 19 пассажиров. Он не соблюдал дистанцию между транспортными средствами и допустил столкновение с остановившимся перед ним КамАЗом.

В результате ДТП травмы получили 13 пассажиров автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы. Следователи назначили автотехническую и трассологическую экспертизы, чтобы точно установить причину аварии. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 30.11.17

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