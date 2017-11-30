В Тюменской области фура опрокинула автобус из Бишкека

Сегодня, 30 ноября, в Тюменской области случилось серьезное ДТП с участием автобуса и фуры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, дорожная авария произошла в 10:18 на 4 км автодороги Ишим – Курган.

Установлено, что столкнулись рейсовый автобус Setra сообщением «Тюмень – Бишкек» и седельный тягач Mercedes с полуприцепом. По данным пресс-службы ГИБДД, авария произошла в условиях сильного тумана. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, который выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил фуру. От удара большегруз вылетел с дороги в кювет, полуприцеп опрокинулся. Автобус остался на проезжей части и тоже опрокинулся на бок.

На осмотр в приемный покой ГБУЗ ТО «Областная больница №4» были направлены 12 человек, включая 3 детей, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Одному человеку потребовалась госпитализация. По уточненным данным, в автобусе ехали 28 пассажиров, рассказали в пресс-службе ГИБДД, добавив, что по их данным, детям медицинская помощь не потребовалась.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 30.11.17

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