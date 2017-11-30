Силовики поймали в Тольятти украинского шпиона

В Тольятти силовики задержали работника судоремонтного завода, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора сведений о предприятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Задержанный Сергей Сотников рассказал на допросе, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. По его словам, в 2016 году у него состоялась встреча с сотрудником СБУ по имени Даниил, в ходе которой ему поступило предложение работать на спецслужбу. Мужчина согласился, после чего ему был присвоен псевдоним Серж.

Перед поездкой в Россию Сержу было поручено собрать информацию о тольяттинском заводе. «Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», – заявил шпион-неудачник. Так как он не успел нанести ущерба безопасности России, было принято решение не судить его по статье «шпионаж», а лишь депортировать на родину.

Отметим, что российские силовики регулярно задерживают шпионов, которые работают в интересах Украины. Например, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян. Они передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.

Тольятти, Иван Гридин

Тольятти. Другие новости 30.11.17

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