российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 ноября 2017, 16:00 мск

Скандалы и происшествия

Силовики поймали в Тольятти украинского шпиона

Силовики поймали в Тольятти украинского шпиона
Фото: Тольяттинский судоремонтный завод

В Тольятти силовики задержали работника судоремонтного завода, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для сбора сведений о предприятии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Задержанный Сергей Сотников рассказал на допросе, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. По его словам, в 2016 году у него состоялась встреча с сотрудником СБУ по имени Даниил, в ходе которой ему поступило предложение работать на спецслужбу. Мужчина согласился, после чего ему был присвоен псевдоним Серж.

Перед поездкой в Россию Сержу было поручено собрать информацию о тольяттинском заводе. «Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», – заявил шпион-неудачник. Так как он не успел нанести ущерба безопасности России, было принято решение не судить его по статье «шпионаж», а лишь депортировать на родину.

Отметим, что российские силовики регулярно задерживают шпионов, которые работают в интересах Украины. Например, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян. Они передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.

Тольятти, Иван Гридин

Тольятти. Другие новости 30.11.17

Захваченные в плен боевиками ИГ россияне могут быть живы. / Убийцы ЧОПовца получили 48 лет на троих. / Документы? «Усы, лапы и хвост»! В «Домодедово» задержаны немецкие кошки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Киев, Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Украина,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Солнечные вспышки грозят лишить землян электричества

Екатеринбург /

СКР занялся историей пациента, который умер и сгнил «под лестницей» в больнице на Урале

В российском твороге нашли антибиотики, плесень, кишечную палочку

Екатеринбург /

Екатеринбургская оптовая фирма подозревается в контрабанде люксовой одежды под видом ниток

Екатеринбург /

«Ивдель больше не может терпеть УГМК!» Ситуация с мертвой водой на севере Урала выходит на федеральный уровень

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости