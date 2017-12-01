В Омске «Приора» влетела под автобус. Погибли три человека

Сегодня, 1 декабря, в Омске случилось серьезное ДТП с участием автобуса и легковушки, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, авария произошла в 10:15 в районе моста имени 60 лет ВЛКСМ.

Полицейские установили, что автомобиль «Лада-Приора» ехал по улице Лукашевича. Водитель, личность которого устанавливается, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, за рулем которого был мужчина 1963 года рождения.

В результате ДТП пассажиры легковушки: 2 женщины и 1 мужчина, личности которых устанавливается, получили травмы не совместимые с жизнью. Водитель «Лады» был госпитализирован. Кроме того, помощь медиков потребовалась трем пассажирам автобуса. В сего в салоне автобуса было 10 человек. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Омск, Иван Гридин

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