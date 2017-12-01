В Кузбассе родители заморозили новорожденного сына до смерти

В Кемеровской области трехмесячный младенец умер от переохлаждения в собственном доме. Злоупотреблявшие алкоголем родители ребенка ушли в загул и не топили печь, сообщает Следственный комитет РФ. В связи с гибелью малыша возбуждено два уголовных дела: первое – против его родителей по статье «причинение смерти по неосторожности», второе – в отношении органа опеки, чиновников которого заподозрили в халатности.

По данным СКР, вопиющий инцидент случился в поселке Майзас города Междуреченска в семье, воспитывающей троих детей. Родители детей любили выпивать и нерегулярно топили печь. 22 ноября они обнаружили, что трехмесячный сын не дышит, и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть младенца. Выяснилось, мальчик спал в одной кофточке, был укрыт простыней, при этом температура в доме не превышала 10 градусов. В доме был беспорядок, отсутствовали продукты для питания детей, а сами родители находились в пьяном виде. Соцработники оперативно изъяли из семьи двух детей 2016-го и 2011 годов рождения и поместили в социальное учреждение. По предварительным данным, младший ребенок скончался из-за переохлаждения.

Оказалось, что семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и органах опеки и попечительства как неблагополучная. Ранее детей уже забирали в педиатрическое отделение городской больницы, но вернули родителям.

По мнению следователей, сотрудники отдела опеки и попечительства Управления образования Междуреченска «ненадлежащим образом исполняли свои обязанности». Они не приняли должных мер по защите прав детей, достоверно зная, что родители злоупотребляют спиртным, не имеют источника стабильного дохода, проживают с тремя малолетними детьми в антисанитарных условиях, отмечается в сообщении СКР. В связи с этим чиновники стали фигурантами дела, возбужденного по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства страшного инцидента.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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