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Пятница, 1 декабря 2017, 15:10 мск

Скандалы и происшествия

Сибиряк на глазах у жены зарезал маленького сына и покончил с собой

Сибиряк на глазах у жены зарезал маленького сына и покончил с собой

В Красноярском крае отец зарезал пятилетнего сына на глазах у матери ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла накануне в деревне Прокопьевка Иланского района. По данным Следственного комитета по региону, перед жестокой расправой 35-летний мужчина более 10 дней употреблял алкоголь. В четверг днем он на глазах у жены ударил сына ножом, после чего совершил суицид. От причиненного ранения ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи выясняют все обстоятельства расправы над мальчиком.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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