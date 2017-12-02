Пожар в торговом центре в Оренбурге: обрушилась кровля

Сегодня днем в Оренбурге произошел крупный пожар в торговом центре на проспекте Победе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания достигла 1 500 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 15:00 по местному времени. Загорелись кровля и фасад здания. В ходе пожара произошло обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров. В 16:33 был объявлен ранг пожара № 4.

В 17:04 пожар, к ликвидации которого были привлечены почти 150 спасателей и более 50 единиц техники, был локализован.

Сведений о пострадавших не поступало.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 02.12.17

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