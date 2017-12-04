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Понедельник, 4 декабря 2017, 11:08 мск

Скандалы и происшествия

СМИ сообщили о пожаре на кузбасской шахте «Распадская»: идет эвакуация горняков

СМИ сообщили о пожаре на кузбасской шахте «Распадская»: идет эвакуация горняков

В Кемеровской области проводится эвакуация горняков из шахты «Распадская», принадлежащей компании «Евраз», из-за пожара. На поверхность выводят 460 шахтеров, передает «Лайф». По сведениям издания, информация о возгорании поступила в 07:40 мск. На место происшествия выехали три отделения военизированного горноспасательного отряда МЧС РФ.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Официальной информации о пожаре на шахте пока не поступало.

Напомним, в ночь на 9 мая 2010 года на шахте «Распадская» произошло два мощных взрыва метана. Во время аварии погиб 91 человек, в том числе 20 горноспасателей. Более ста человек пострадали.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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