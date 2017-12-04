Пациент красноярской больницы нашел опарыша в котлете

Пациент красноярской больницы сообщил, что обнаружил в своем обеде червяка. Жалоба на некачественную пищу спровоцировала ответные обвинения. В столовой заявили, что пациент сам подкинул в тарелку опарыша.

Инцидент произошел 3 декабря в городской больнице №7, в хирургическом отделении №1, сообщает «ТВК Красноярск». «Разломав котлету на маленькие кусочки, я обнаружил опарыша. Показал это работнику столовой, – отмечает пациент. – Она позвонила в столовую, где берет еду и отправила им фотографию. На это фото она получила ответ, что я сам его туда подложил и, если бы он был бы в мясе, то разварился бы».

Главврач медицинского учреждения Дмитрий Лопатин категорически отверг возможность появления опарышей в пище для больных: «Такого просто не может быть физически. Я сам только что пришел из здания пищеблока, где лично проверял процесс готовки. Все блюда готовятся внутри учреждения, и ничего мы не закупаем в других столовых».

В том случае, если в больнице обнаруживают некачественные продукты, их отправляют обратно поставщику, и тот присылает свежее продовольствие, пояснил главврач.

Красноярск, Зоя Осколкова

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