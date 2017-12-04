Иркутянин спас от смерти на морозе годовалую девочку

В Иркутской области начальник Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» в торжественной обстановке вручил благодарность неравнодушному молодому человеку, который спас от гибели на морозе годовалую девочку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, ЧП случилось в Ангинском сельском поселении. Девочка замерзала на улице. Ей диагностировали обморожение обеих стоп. Полицейские установили, что вечером малолетняя девочка вышла из дома в одних колготках, а обратно войти в дом с улицы не смогла. Рядом с домом проходил местный житель Федор Нечаев. Он услышал в темноте плач и решил выяснить, что случилось. Вбежав в ограду домовладения, он обнаружил ребенка и внес ее в дом.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Качугский» Владимир Краснов отметил, что благодаря поступку Федора Нечаева, проявившего бдительность и неравнодушие, предотвращена возможная человеческая трагедия.

В свою очередь по факту оставления ребенка в опасности в отношении его законного представителя организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Иркутск, Иван Гридин

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