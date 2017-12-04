В Татарстане в подъезде пятиэтажки заживо сожгли человека

В Набережных Челнах при тушении пожара в подъезде жилого дома обнаружен сильно обгоревший труп. Личность погибшего, его пол и точный возраст пока не установлены. По предварительной версии, человека подожгли умышленно.

Сообщение о возгорании в подъезде дома №3/22 в поселке ГЭС поступило вечером 2 декабря. На вызов прибыли представители экстренных служб, в том числе газовики, скорая помощь и полицейские. В ликвидации пожара принимали участие 10 человек и 2 единицы техники, передает пресс-служба республиканского управления МЧС.

На лестничной площадке спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело. Предположительно, погибший – мужчина 35 лет, однако его личность пока не установлена.

По предварительной версии, причиной происшествия стал поджог. По данному факту проводится проверка.

Набережные Челны, Зоя Осколкова

Набережные Челны. Другие новости 04.12.17

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