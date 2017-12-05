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Вторник, 5 декабря 2017, 16:20 мск

Скандалы и происшествия

В Башкирии старшеклассница умерла прямо на уроке. СКР проводит проверку

В Башкирии старшеклассница умерла прямо на уроке. СКР проводит проверку

В городе Нефтекамске в Башкирии ученица 11 класса умерла прямо на уроке. Следователи начали проверку в связи с трагическим случаем.

Инцидент произошел сегодня утром. По данным республиканского управления Следственного комитета РФ, 17-летняя школьница потеряла сознание на первом уроке в кабинете информатики. Фельдшер оказал девушке первую медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось. Старшеклассница скончалась до приезда скорой помощи. Известно, что у ученицы имелось заболевание, и она состояла на учете в местной поликлинике. По данным местных СМИ, девушка страдала эпилепсией.

В связи со смертью школьницы проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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