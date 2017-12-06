Омичка отделалась штрафом за сломанный на глазах полиции нос фельдшера скорой

В Омске вынесен приговор 29 летней ранее судимой матери двоих детей за нападение на фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, женщина обвинялась в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей (п.«а» ч.2 ст.115, ст.319 УК РФ).

Установлено, что 9 сентября в 7:00 из кафе на улице Гашека для разбора обстоятельств драки между посетителями кафе в отдел полиции была доставлена пьяная 29-летняя мать двоих малолетних детей. Женщина вела себя буйно, оскорбляла полицейских. Через некоторое время женщина попросила вызвать ей скорую помощь из-за разболевшегося пальца.

Когда врач стала осматривать женщину, последняя ударила врача в лицо. 44-летняя врач скорой помощи была госпитализирована с диагнозом черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей носа. В ходе следствия обвиняемая отказывалась признать вину, заявив, что ударила врача рефлекторно. Но сотрудники полиции записали случившееся на камеру смартфона, и эта видеозапись послужила одним из доказательств по уголовному делу.

Приговором суда буйной омичке назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал хулиганку выплатить потерпевшей компенсацию причиненного морального в размере 20 тыс. рублей.

Омск, Иван Гридин

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