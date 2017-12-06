В Пермском крае «Газель» сбила детей на переходе: один ребенок погиб, еще двое ранены

В Пермском крае один ребенок погиб, еще двое пострадали в результате наезда микроавтобуса «Газель» на детей на пешеходном переходе, сообщает региональный полицейский главк.

Трагедия произошла вчера вечером по автодороге Кунгур – Соликамск. Микроавтобус ГАЗ-32212 сбил трех детей 2009 и 2006 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой, еще двое детей получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель «Газели» задержан. Ему грозит наказание до пяти лет колонии. В полиции отметили, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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