Полицейский убил себя и соседа, пытавшегося отговорить его от суицида

В результате стрельбы в полицейском общежитии в Нижнем Новгороде погибли два человека – сотрудник полиции и его бывший коллега.

По данным регионального управления СКР, вечером 5 декабря в доме по улице Паскаля 36-летний мужчина выстрелил трижды в 41-летнего соседа, а затем попытался покончить с собой. Оба пострадавших были доставлены в больницы, где впоследствии скончались от полученных ранений.

На месте происшествия найдена предсмертная записка стрелка. Не исключается, что причиной инцидента мог быть бытовой конфликт. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

По данным «Комсомольской правды», суицид совершил сотрудник ППС, а сосед пытался его отговорить от совершения этого поступка. Отмечается, что у полицейского не так давно умерла жена, сиротами остались двое детей. Правоохранитель просил перевести его в другой отдел, чтобы иметь возможность воспитывать детей, но в этом ему было отказано. У застреленного им экс-коллеги остались двое детей и супруга, страдающая онкозаболеванием.

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области начали служебную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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