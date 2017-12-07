Иномарка протаранила автобус в Кузбассе: ранены 16 человек

В Кемеровской области в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали 16 человек, сообщили в региональном полицейском главке.

По информации ведомства, авария произошла сегодня утром на 21 км автодороги Кемерово – Елыкаево – Старочервово. Автомобиль «Хендай Солярис» столкнулся с микроавтобусом «Луидор», в котором ехали работники дома-интерната для престарелых и инвалидов. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса. Все они госпитализированы.

По предварительным данным, в аварии виноват водитель легковушки, выехавший на полосу встречного движения автомобиля «Хендай». В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 06.12.17

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