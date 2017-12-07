«Разбиты окна, пассажиры попадали на пол»: два автобуса обстреляли под Пермью

Два пассажирских автобуса попали под обстрел в городе Краснокамске Пермского края. В результате стрельбы, предположительно, из пневматического оружия, у автобусов разбиты окна, сами пассажиры не пострадали. Напуганные люди в надежде спастись бросились на пол. Сейчас обоими инцидентами занимается полиция, устанавливаются все обстоятельства происшествий.

В результате обстрелов пострадали автобусы Mercedes-Benz маршрута №206, направлявшиеся из Краснокамска в Пермь. В обоих находились пассажиры. Первое нападение было совершено 6 декабря около 06:15 на перекрестке улиц Большевистской и Школьной. Второй инцидент произошел спустя час на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина. У обоих автобусов разбиты по два стекла. Никто из пассажиров не пострадал, но люди сильно испугались и во время обстрела бросились на пол, сообщает «АиФ – Пермь». Их пересадили в другие автобусы и отправили по маршруту.

Перевозчик подал заявление в полицию и в прокуратуру с просьбой провести расследование. В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства инцидентов. По версии перевозчика, стрельбу могли устроить конкуренты.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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