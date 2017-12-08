В больнице умерла избитая одноклассницами красноярская школьница

В красноярской больнице скончалась ученица 8 класса, впавшая в кому после избиения сверстницами, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным ведомства, судмедэксперты устанавливают причины смерти школьницы. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в таковом.

Конфликт случился 23 ноября возле школы №23. Драка между четырнадцатилетней школьницей с одноклассницей произошла из-за «личных неприязненных отношений», отметили в ведомстве.

В то же время родители пострадавшей ученицы сообщили, что их дочь избили две одноклассницы, а за всем происходящим наблюдали другие учащиеся. По их данным, причиной конфликта стала ревность к молодому человеку.

Дома пострадавшая пожаловалась матери на головную боль. 28 ноября состояние здоровья школьницы ухудшилось и ей потребовалась госпитализация. В больнице школьница впала в кому. По данным СКР, она страдала тяжелым хроническим заболеванием, но каким именно – не уточняется. По факту драки следователи проводят проверку.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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