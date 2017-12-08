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Пятница, 8 декабря 2017, 13:23 мск

Скандалы и происшествия

Директор самарской «Почты России» заставил своих сотрудников строить ему дачу

Директор самарской «Почты России» заставил своих сотрудников строить ему дачу

Сотрудники «Почты России» Самарской области пожаловались на своего директора Артура Игрушкина, который привлек подопечных к строительству своего загородного дома в селе Малая Царевщина.

Почтовики написали коллективное обращение, которое направили гендиректору «Почты России», в Генпрокуратуру, ОНФ и ФСБ. Документ опубликовали местные СМИ со ссылкой на УФСП по Самарской области.

В письме сотрудники «Почты России» описали работы, которые выполняли на возведении директорской дачи. Работники почты были плотниками, грузчиками, сварщиками, а также решали организационные вопросы с ресурсоснабжающими организациями.

При этом оплачивать труд «строителей» директор не пожелал. Они получали зарплату согласно штатному расписанию «Почты России».

В результате Игрушкин был отстранен от обязанностей. По факту обращения сотрудников организована служебная проверка. Результаты могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Кроме того, к делу подключилась прокуратура Самарской области. В настоящее время представители регионального надзорного ведомства проверяют достоверность информации.

Самара, Зоя Осколкова

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