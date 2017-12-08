Директор самарской «Почты России» заставил своих сотрудников строить ему дачу

Сотрудники «Почты России» Самарской области пожаловались на своего директора Артура Игрушкина, который привлек подопечных к строительству своего загородного дома в селе Малая Царевщина.

Почтовики написали коллективное обращение, которое направили гендиректору «Почты России», в Генпрокуратуру, ОНФ и ФСБ. Документ опубликовали местные СМИ со ссылкой на УФСП по Самарской области.

В письме сотрудники «Почты России» описали работы, которые выполняли на возведении директорской дачи. Работники почты были плотниками, грузчиками, сварщиками, а также решали организационные вопросы с ресурсоснабжающими организациями.

При этом оплачивать труд «строителей» директор не пожелал. Они получали зарплату согласно штатному расписанию «Почты России».

В результате Игрушкин был отстранен от обязанностей. По факту обращения сотрудников организована служебная проверка. Результаты могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Кроме того, к делу подключилась прокуратура Самарской области. В настоящее время представители регионального надзорного ведомства проверяют достоверность информации.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 08.12.17

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